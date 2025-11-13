Checo Pérez regresa a las pistas con Cadillac en su primera prueba en Imola / Song Haiyuan/MB Media

Sergio “Checo” Pérez regresó a las pistas con Cadillac en el primer test del equipo en Imola. El equipo estadounidense salió por primera vez a pista para empezar a hacer pruebas del funcionamiento del equipo.

Checo Pérez hace pruebas en Imola / FOTO: @Motorsport_IT Ampliar

El mexicano usó un monoplaza SF-23, auto con el que compitió Ferrari hace dos temporadas pero que le están prestando a Cadillac, ya que, según la normativa de la Fórmula 1, los conductores solo pueden practicar en unidades que tengan al menos dos años de antigüedad, algo que el nuevo equipo no tiene.

Esta es la primera vez que “Checo” Pérez se sube a un auto de F1 desde diciembre de 2024, después de que condujera en el Gran Premio de Abu Dhabi y fuera despedido por Red Bull.

Ferrari SF-23 Ampliar

Sergio Pérez fue contratado por Cadillac para ser piloto junto a Valtteri Bottas en la temporada debut de la escudería en Fórmula 1 2026. El mexicano ha estado practicando en el simulador del equipo estadounidense y su debut será el 8 de marzo en el GP de Australia.