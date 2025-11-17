Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL

Este lunes, los Raiders de Las Vegas y los Dallas Cowboys cierran la semana 11 de la NFL en el juego de Monday Night.

Las Vegas Raiders Ampliar

Los Raiders tienen en casa la posibilidad de sacar una victoria que es urgente. Con un récord de 2-7 y una ofensiva muy deficientes, la presión es doble: demostrar que bajo el mando de Pete Carroll pueden competir, y evitar que la temporada pierda todo sentido a meses de los playoffs, ya que de momento son cuartos en la AFC Oeste.

Los Cowboys, por su parte, llegan como favoritos. El récord de los del sur del país es de 3-5-1, lo que los coloca como segundos de la NFC Este y con esperanzas de entrar a playoffs si empiezan a sumar victorias. El equipo de momento tiene una buena ofensiva pero una defensa inoperante. Dak Prescott ha lanzado bien y Cee Dee Lamb está consiguiendo puntos importantes, pero cuando el otro equipo entra en zona roja, Dallas se achica y permite demasiados puntos en contra.

Dallas Cowboys Ampliar

El juego promete buenas emociones y muchos puntos ya que ambos equipos están urgidos de ganar para no entrar en crisis y dejarán todo en la cancha para tratar de salvar la temporada a menos de dos meses de los wildcards.

DALLAS COWBOYS VS LAS VEGAS RAIDERS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER