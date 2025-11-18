Quedan definidos los cuartos de final del Mundial Sub-17 en Qatar

Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial Sub-17 en Qatar. Tras vencer a México por goleada 5-0, Portugal se va a enfrentar a Suiza, quien también venció de manera contundente 3-1 a Irlanda. Burkina Faso está siendo la sorpresa del torneo y tras vencer a Uganda en penales 5-3 tras empatar 1-1 en tiempo regular, se va a medir ante Italia que viene de eliminar a Uzbekistán con un marcador de 3-2.

Corea del Norte vs Japón Mundial Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

La Selección de Japón también pasó a la siguiente fase tras vencer a Corea del Norte, una de las mejores selecciones del torneo, en penales 5-4 luego de quedar 1-1 en los 90 minutos y se va a enfrentar a Austria, que gracias a una tarjeta roja, pudo vencer con facilidad a Inglaterra 4-0.

Finalmente, Brasil se clasificó de milagro gracias a un gol al 89 con lo que empató a Francia 1-1 y en penales la verdeamarela ganó 4-3. Su rival será Marruecos, que venció a Mali 3-2 en un juego que casi le remontan a los de la estrella verde.

Selección Portugal Sub- 17 / Adrian Macias Ampliar

Los Cuartos de final se van a jugar este viernes por la mañana, con los horarios por confirmar.