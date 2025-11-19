San Francisco 49ers y San Francisco travel anuncian alianza estratégica

Los San Francisco 49ers y la Asociación San Francisco Travel hoy anunciaron una alianza global multi-anual que aprovechará la poderosa marca y la base de aficionados de los 49ers para impulsar el turismo a San Francisco.

Este anuncio marca la primera colaboración de los 49ers con un destino turístico Estadounidense y se concretó antes de los grandes eventos en el Estadio Levi’s® el próximo año, lo cual pondrá a San Francisco y el Área de la Bahía en el centro de atención internacional.

Por este acuerdo, San Francisco Travel se convierte en el Socio Oficial de Viajes Nacionales de los San Francisco 49ers en Estados Unidos. Los esfuerzos conjuntos de marketing internacional se enfocarán en dos mercados estratégicos para el turismo al Área de la Bahía de San Francisco: México y el Reino Unido, donde los 49ers cuentan con una base de aficionados sólida y derechos oficiales de mercadeo a través del Global Markets Program de la NFL. Elevate, la agencia global de los 49ers, brindará respaldo estratégico a esta alianza en el Reino Unido y en México.

“Cada año, millones de aficionados en todo el mundo siguen y celebran a los San Francisco 49ers,” comentó Anna Marie Presutti, Presidenta y Directora Genera de San Francisco Travel. “Esta alianza nos permite llevar la magia de San Francisco directamente a esos aficionados durante los partidos, en digital y en eventos en México, el Reino Unido y aquí en casa. Trabajaremos juntos para promover a San Francisco como un destino imperdible y destacar a los 49ers.”

“En los 49ers, compartimos el compromiso de San Francisco Travel para conectar a personas de todo el mundo a través de experiencias extraordinarias,” expresó Stephanie Rogers, Vicepresidenta Ejecutiva de Marketing de los San Francisco 49ers.“Recibimos a fanáticos de todo el mundo en el Estadio Levi’s® y en nuestras activaciones en Reino Unido y México, y esta alianza nos ayudará a expandir y enriquecer la experiencia de los aficionados mediante nuevas iniciativas. Esto es solo el comienzo de lo que podemos crear para nuestra comunidad global.”

La alianza incluye campañas conjuntas, activaciones co-brandeadas, apoyo a eventos oficiales de los 49ers en México y el Reino Unido, sorteos internacionales y visibilidad relevante en el Estadio Levi’s®, con pantallas digitales y señalización LED, además de activaciones experienciales en días de partido.