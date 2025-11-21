GP Las Vegas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1 / Bryn Lennon - Formula 1

Nuevamente se encienden los motores, ya que viviremos el Gran Premio de Las Vegas que promete brindarnos emociones al máximo.

Gran Premio de Las Vegas / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

La Fórmula 1 regresa después de una semana de parón, recordemos que la carrera anterior fue en Brasil, Lando Norris fue el ganador y con eso se consolidó líder en el campeonato de pilotos con 390 puntos a falta de tres compromisos, contando este.

Aún no hay nada definido, Oscar Piastri con 366 unidades y Max Verstappen con 341 siguen en la pelea para ser campeones. Si quieren seguir en la contienda deben de ganar la carrera y esperar que Norris no puntúe para que se cierra aún más la clasificación.

Otra lucha que sigue al rojo vivo es la segunda posición del campeonato de constructores entre Red Bull, Ferrari y Mercedes, y este fin se puede ir aclarando de quien se llevará esta posición.

Las Vegas, Nevada / Sam Bloxham Ampliar

La logística del Gran Premio de Las Vegas es la siguiente: el jueves a las 6:30 y 10:00 p.m tendremos las primeras prácticas, el viernes en los mismos horarios tendremos la última prueba y la clasificación. El sábado a las 10 de la noche viviremos la carrera, en un circuito callejero con vistas espectaculares.

Las emociones regresan, la Fórmula 1 está en su final de temporada y se espera un cierre de película, Las Vegas serán testigos de un capítulo más.

GP LAS VEGAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica 1

Fecha: viernes 21 noviembre

Hora: 00:30 Hrs.

TV: Sky Sports

Práctica 2

Fecha: viernes 21 de noviembre

Hora: 16:00 Hrs.

TV: Sky Sports

Práctica 3

Fecha: sábado 22 de noviembre

Hora: 00:30 Hrs.

TV: Sky Sports

Calificación

Fecha: sábado 22 de noviembre

Hora: 16:00 Hrs.

TV: Sky Sports

Carrera