GP Las Vegas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1
El Gran Premio de Las Vegas regresa a la Fórmula 1 con una carrera decisiva para el campeonato. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen pelean por el título en un fin de semana lleno de emoción y velocidad.
Nuevamente se encienden los motores, ya que viviremos el Gran Premio de Las Vegas que promete brindarnos emociones al máximo.
La Fórmula 1 regresa después de una semana de parón, recordemos que la carrera anterior fue en Brasil, Lando Norris fue el ganador y con eso se consolidó líder en el campeonato de pilotos con 390 puntos a falta de tres compromisos, contando este.
Aún no hay nada definido, Oscar Piastri con 366 unidades y Max Verstappen con 341 siguen en la pelea para ser campeones. Si quieren seguir en la contienda deben de ganar la carrera y esperar que Norris no puntúe para que se cierra aún más la clasificación.
Otra lucha que sigue al rojo vivo es la segunda posición del campeonato de constructores entre Red Bull, Ferrari y Mercedes, y este fin se puede ir aclarando de quien se llevará esta posición.
La logística del Gran Premio de Las Vegas es la siguiente: el jueves a las 6:30 y 10:00 p.m tendremos las primeras prácticas, el viernes en los mismos horarios tendremos la última prueba y la clasificación. El sábado a las 10 de la noche viviremos la carrera, en un circuito callejero con vistas espectaculares.
Las emociones regresan, la Fórmula 1 está en su final de temporada y se espera un cierre de película, Las Vegas serán testigos de un capítulo más.
GP LAS VEGAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
Práctica 1
- Fecha: viernes 21 noviembre
- Hora: 00:30 Hrs.
- TV: Sky Sports
Práctica 2
- Fecha: viernes 21 de noviembre
- Hora: 16:00 Hrs.
- TV: Sky Sports
Práctica 3
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 00:30 Hrs.
- TV: Sky Sports
Calificación
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 16:00 Hrs.
- TV: Sky Sports
Carrera
- Fecha: domingo 23 de noviembre
- Hora: 16:00 Hrs.
- TV: Sky Sports