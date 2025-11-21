;

  • 21 NOV 2025, Actualizado 23:06

Juárez vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play- In del Apertura 2025 Liga MX

Juárez y Pachuca disputan el último duelo del play-in de la Liga MX Apertura 2025 en busca del pase a los cuartos de final, en un choque decisivo rumbo a la Liguilla.

Juárez vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play- In del Apertura 2025 Liga MX

Juárez vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play- In del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Daniel Ortiz

Juárez y Pachuca se medirán este domingo en el último duelo de play-in por el pase a los cuartos de final de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Juárez vs Pachuca / Jam Media

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas, los Tuzos vienen con confianza luego de derrotar a Pumas 3-1 en el Estadio Hidalgo. Gracias a esto, pudieron regresar a la senda del triunfo tras cinco partidos sin ganar, precisamente en el debut de Esteban Solari como su entrenador.

Los Bravos llegaron a este compromiso después de ser derrotados 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente. El equipo de Martín Varini mantenía un partido cerrado hasta que la expulsión de su lateral izquierdo, Alejandro Mayorga, cambió el encuentro. De esta forma los fronterizos podrán recibir a los Hidalguenses en su cancha y contar con el calor de su gente.

Juárez vs Pachuca / Jam Media

Gran partido para conocer al último clasificado a la liguilla del Apertura 2025. El ganador de este gran choque se verá las caras con Toluca en los cuartos de final, por lo que promete altas emociones.

JUÁREZ VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: sábado 23 de noviembre
  • HORA: 19:00 Hrs.
  • ESTADIO: St. James’ Park
  • TV: Azteca 7, tubi, Caliente TV
  • RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM


El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad