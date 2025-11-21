Juárez vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play- In del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Juárez y Pachuca se medirán este domingo en el último duelo de play-in por el pase a los cuartos de final de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas, los Tuzos vienen con confianza luego de derrotar a Pumas 3-1 en el Estadio Hidalgo. Gracias a esto, pudieron regresar a la senda del triunfo tras cinco partidos sin ganar, precisamente en el debut de Esteban Solari como su entrenador.

Los Bravos llegaron a este compromiso después de ser derrotados 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente. El equipo de Martín Varini mantenía un partido cerrado hasta que la expulsión de su lateral izquierdo, Alejandro Mayorga, cambió el encuentro. De esta forma los fronterizos podrán recibir a los Hidalguenses en su cancha y contar con el calor de su gente.

Gran partido para conocer al último clasificado a la liguilla del Apertura 2025. El ganador de este gran choque se verá las caras con Toluca en los cuartos de final, por lo que promete altas emociones.

JUÁREZ VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 23 de noviembre

sábado 23 de noviembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : St. James’ Park

: St. James’ Park TV: Azteca 7, tubi, Caliente TV

Azteca 7, tubi, Caliente TV RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM



