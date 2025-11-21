Pumas se despide por la puerta de atrás de la Liguilla; ¡Pachuca con ilusión del boleto!

Se abrieron las puertas del Estadio Hidalgo para presenciar el duelo de Play-In entre Pachuca y Pumas. Donde los “Tuzos” vencieron a los “Universitarios” 3-1, en el debut de Esteban Solari en el banquillo.

El primer tiempo comenzó con ambos equipos dubitativos, sin establecer su estilo de juego, hubo pocas acciones de peligro. Hasta que al minuto 33’ después de un tiro de esquina de los “Universitarios”, los agarran mal parados, Oussama Idrissi condujo el balón, dio un pase para atrás a Alan Bautista, el mexicano abrió a la banda derecha para Enner Valencia, este condujo y sacó un disparo con potencia que dio en el poste y se clavó para el 1-0 para los Tuzos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Xolos vence a Juárez y obtiene boleto a Liguilla; ¡Los Bravos con la última oportunidad vs Pachuca!

Al 40’ Kennedy se acomodó el balón y sacó un tiro con la pierna izquierda desde fuera del área que tomó un efecto que hizo imposible que Keylor Navas atajara el balón, pegó en el travesaño y anoto el 2-0. Con esto finalizó la primera parte con ventaja para Pachuca.

⌚️ 41’ | 🌪️ PACHUCA 2-0 Pumas 🐾



¡GOLAZO DE ROBERT KENEDY! ¡PRENDE EL BALÓN CON FUERZA DESDE FUERA DEL ÁREA Y REVIENTA EL ARCO PARA PONER EL SEGUNDO Y ARMAR EL #PagoAnticipadoPlayDoIT!



Por: @playdoitmexico #PachucaPumas pic.twitter.com/5QnxWD6ddf — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 21, 2025

En el segundo tiempo Pumas hizo cambios y trató de hacerse presente en el marcador, sin embargo al minuto 55’ en un contragolpe le quedó un rebote a Idrissi hizo una jugada por banda izquierda, Kennedy hizo la pasada, sacó un disparo con potencia que venció a Navas, el brasileño firmó su doblete y el 3-0.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Repechaje mundialista 2026: Así quedan los cruces europeos e intercontinentales

Al 65’ tiro de esquina para los “Felinos”, peinó José Caicedo, le quedó el balón dentro del área a Pedro Vite, quien remató de pierna derecha y puso el 3-1. El conjunto universitario intentó darle la vuelta, sin embargo el encuentro terminó 3-1.

Con este resultado Pumas quedó eliminado del torneo, mientras que Pachuca jugará su última vida el domingo para ver si puede colarse a la Liguilla.