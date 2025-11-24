Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Ochoa lideran la jornada de mexicanos en Europa tras la Fecha FIFA

Tras el parón de selecciones, el futbol europeo volvió a encenderse y los jugadores mexicanos respondieron con actuaciones que marcaron el ritmo del fin de semana.

Raúl Jiménez / Clive Rose Ampliar

Raúl Jiménez firmó el triunfo de Fulham con un remate en los minutos finales tras un centro de Samuel Chukwueze en el 1-0 contra Sunderland. En Italia, Johan Vásquez firmó con Genoa un vibrante 3-3 ante Cagliari, en un duelo de cambios constantes de rumbo que terminó con el conjunto del mexicano reducido a diez hombres.

Por otra parte, Orbelín Pineda aportó en la circulación del balón durante el 1-0 de AEK de Atenas ante Aris Salónica. Mientras que Edson Álvarez disputó todo el partido en la remontada 5-2 de Fenerbahçe frente a Rizespor y el portero Guillermo Ochoa defendió el arco del Limassol y firmó un triunfo de 2-1 frente a Nicosia.

Orbelín Pineda con el AEK Atenas / Alex Pantling Ampliar

Finalmente, César Montes protegió la zaga de Lokomotiv de Moscú en el 1-1 contra Krasnodar, líder de la liga rusa, y en Países Bajos, Mateo Chávez ingresó al 65’ en la caída 3-1 de AZ Alkmaar ante Heerenveen.