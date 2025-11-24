Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Ochoa lideran la jornada de mexicanos en Europa tras la Fecha FIFA
Los futbolistas mexicanos destacaron en el regreso del futbol europeo tras el parón de selecciones, con goles, asistencias y actuaciones clave de Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Edson Álvarez y más.
Tras el parón de selecciones, el futbol europeo volvió a encenderse y los jugadores mexicanos respondieron con actuaciones que marcaron el ritmo del fin de semana.
Raúl Jiménez firmó el triunfo de Fulham con un remate en los minutos finales tras un centro de Samuel Chukwueze en el 1-0 contra Sunderland. En Italia, Johan Vásquez firmó con Genoa un vibrante 3-3 ante Cagliari, en un duelo de cambios constantes de rumbo que terminó con el conjunto del mexicano reducido a diez hombres.
Por otra parte, Orbelín Pineda aportó en la circulación del balón durante el 1-0 de AEK de Atenas ante Aris Salónica. Mientras que Edson Álvarez disputó todo el partido en la remontada 5-2 de Fenerbahçe frente a Rizespor y el portero Guillermo Ochoa defendió el arco del Limassol y firmó un triunfo de 2-1 frente a Nicosia.
Finalmente, César Montes protegió la zaga de Lokomotiv de Moscú en el 1-1 contra Krasnodar, líder de la liga rusa, y en Países Bajos, Mateo Chávez ingresó al 65’ en la caída 3-1 de AZ Alkmaar ante Heerenveen.