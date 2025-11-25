Juárez vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Juárez y Toluca protagonizarán el duelo de cuartos de final que, en el papel, es el más disparejo de la liguilla, sin embargo, nada está escrito.

Después de una larga pausa tras dos semanas y media de inactividad, Toluca será el primero en jugar en la fiesta grande. A pesar de no haber jugado en bastante tiempo, los actuales campeones llegan como favoritos, con plantel completo y con una basta experiencia en instancias finales.

Por su lado, los Bravos de Juárez tienen ritmo de juego, ya que disputaron sus dos partidos de Play In en la última semana y traen el envión anímico de clasificarse a la primera liguilla en su historia. Sin embargo, esto mismo puede jugarles en contra ya que los de la frontera nunca han tenido que manejar un duelo a 180 minutos y además, cierran en el Infierno.

De 13 enfrentamientos en Liga MX, ambos equipos tienen cinco victorias y tres empates, aunque el conjunto escarlata suma cuatro encuentros consecutivos sin derrota ante los Chihuahua, que vencieron a los Diablos por última vez en la Jornada 3 del Apertura 2023.

Estos equipos se han visto la cara en fase final en solo una ocasión y fue hace tres años, cuando se enfrentaron en el repechaje del Apertura 2022, donde los del Estado de México ganaron 3-0.

JUÁREZ VS TOLUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER