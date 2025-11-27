América sufre descalabro ante Rayados por los cuartos de final ida del Apertura 2025

Rayados logró pegar primero en los cuartos de final de la Liga MX frente al América en el duelo de ida disputado en el gigante de acero Monterrey logró quedarse con el triunfo por dos tantos acero.

UNA LOCURA LO TUYO, SERGIO.🔥¡Este es el #GolRayado que nos adelanta en el marcador! 👊🏼 pic.twitter.com/H7W93n72Cj — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

Desde los primeros minutos se veían las intenciones de los locales de abrir el marcador, mientras que el América buscaba cuidarse de buena forma en tema defensivo, a pesar de las jugadas no se mantuvo la contundencia, sin embargo, en el tiempo agregado llegó el tanto del partido. Sergio Canales marcó de larga distancia, con un desvío de Israel Reyes, para vencer a Luis Ángel Malagón. El primer tiempo se fue con marcador favorable para la Pandilla.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Fernando Gago queda fuera de Necaxa: así termina su segundo ciclo en México

En la parte complementaria, seguía la tónica, al 70’ Fidel Ambriz marcó en un tiro de esquina luego de un desvío de Igor Lichnovsky, mismo que asumió la segunda diana de Rayados.

El duelo fue muy polémico ya que el América pidió hasta dos tarjetas rojas en contra de Rayados. Sin embargo, el árbitro decidió no sancionarlas y de esta forma, los de Coapa se quedan con el triunfo por dos a cero, por lo que las Águilas necesitarán ganar por diferencia de dos o más para avanzar a las semifinales.