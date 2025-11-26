;

Fernando Gago queda fuera de Necaxa: así termina su segundo ciclo en México

Necaxa confirmó la salida de Fernando Gago en pleno inicio de Liguilla. El técnico argentino cierra su segundo ciclo en México tras dejar al equipo en el lugar 13.

Fernando Gago queda fuera de Necaxa: así termina su segundo ciclo en México / Azael Rodriguez

Fernando Gago está oficialmente fuera de Necaxa. Por un par de semanas este tema estaba rodeado de incertidumbre, pero este miércoles, en pleno inicio de Liguilla, su salida ya es oficial.

Fernando Gago en el banquillo de Necaxa / Azael Rodriguez

Desde que terminó el torneo mucho se decía sobre el futuro del estratega argentino, poniendo su continuidad en un entredicho que se inclinaba más a una muy probable salida.

Con un inicio de torneo terrible y una mala continuidad de resultados, sin contar su buen cierre de semestre, la directiva habría tomado la decisión de finalizar su relación con el ex Boca Juniors una vez terminado el torneo, lo cual hoy se acaba de cumplir.

Fernando Gago / Leopoldo Smith

Con esto, Fernando Gago pone fin a su segundo periodo en México. El primero en Chivas y el segundo con los Rayos del Necaxa, siendo este último su periodo más desafortunado, ya que dejó al equipo en la posición número 13 con 17 puntos.

