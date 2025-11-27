Chino Huerta es operado y será baja todo lo que resta del año / Isosport/MB Media

Malas noticias para un futbolista mexicano en Europa. César Huerta fue operado por una lesión en la pelvis y estará fuera de las canchas por los próximos dos meses. El Club Anderlecht confirmó la noticia la mañana de este jueves y dio a conocer que, tras realizarle diversos exámenes médicos, se optó por intervenirlo quirúrgicamente, por lo que estará ausente por un tiempo estimado de entre 6 y 8 semanas.

César Huerta / Hector Vivas Ampliar

El Chino Huerta había sufrido molestias pélvicas que lo alejaron de las canchas los más recientes tres partidos. La última vez que tuvo actividad fue el pasado 28 de octubre, cuando marcó un gol en la victoria de su equipo en la Copa de Bélgica. Desde ese entonces, ha transcurrido un mes en el que no ha jugado un solo minuto, e incluso se perdió la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana.

Ahora, con la confirmación de la operación, el futbolista mexicano se perderá aproximadamente 10 partidos con su equipo, ya que se espera esté de regreso con actividad deportiva hasta principios de febrero.

Chino Huerta con la Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

Vale la pena mencionar que César Huerta se había ganado la titularidad con su club en Bélgica y esta temporada ya tenía 12 partidos disputados, en los que marcó un par de goles y dio una asistencia.