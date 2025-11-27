Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la NFL de la Semana 13
y los Kansas City Chiefs llegan al AT&T Stadium de Arlington, Texas para cumplir con el compromiso de la Semana 13 de la NFL.
¡Bienvenidos al Día de Acción de Gracias, el día en que las familias se reúnen alrededor de la mesa... y de la televisión para ver fútbol americano! Si el pavo y el stuffing son los protagonistas en tu casa, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el verdadero banquete será este choque estelar entre los Dallas Cowboys y los Kansas City Chiefs, juego programado para este jueves que no solo promete ser el más visto de la temporada regular potencialmente rompiendo récords de audiencia, sino que enfrenta a dos de las dinastías más polarizantes de la NFL en un duelo que huele a playoffs.
Los Cowboys llegan con un récord de 5-5-1, segundos en la NFC Este, pero con la soga al cuello en la carrera por los playoffs. Vienen de una remontada épica 24-21 sobre los Eagles, donde Prescott lanzó para 300 yardas y dos TDs, mientras George Pickens demostró por qué es “de otro planeta” con jugadas explosivas. Dallas ostenta el ataque más productivo de la liga en yardas totales (387.3 por juego) y el cuarto en puntos (29.1 PPG), impulsado por un juego terrestre paciente con Javonte Williams y pases deep a Lamb y Jake Ferguson.
Por el lado de los Chiefs (6-5, terceros en el AFC Oeste), el comeback 23-20 en overtime contra los Colts fue un salvavidas: rompieron una racha de 0-5 en juegos cerrados y revivieron sus chances de playoffs, y necesitan casi perfección el resto del año. Mahomes, con su magia habitual, liderará un ataque que promedia solo 21 puntos en los últimos tres juegos.
Históricamente, Thanksgiving es territorio Cowboy: 34-22-1 all-time, con tres victorias seguidas por márgenes de 16.7 puntos en promedio. Los Chiefs, con 5-5 en 10 apariciones, no pisan el Día del Pavo desde 2006 y en Dallas, KC no gana desde hace más de 50 años, cinco derrotas seguidas como visitantes.
El último choque festivo entre ambos fue en 1995: Cowboys 24-12, con Michael Irvin como MVP.