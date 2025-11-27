Toluca concreta triunfo en la frontera vs Juárez; ¡Los Diablos con pie y medio en semifinales!

Arrancaron los cuartos de final de la liga mexicana y uno de los cruces se mantuvo entre Juárez y Toluca. El primer duelo se llevó a cabo en la donde Toluca se quedó con el triunfo por marcador de dos tantos a uno.

¡Y así llegó la voltereta, cortesía del tricampeón de goleo! 🤩⚽️pic.twitter.com/V296A8kbj8 — Toluca FC (@TolucaFC) November 27, 2025

El partido comenzó atractivo, pues en sólo tres minutos los locales ya lo estaban ganando, luego del tanto de Jesús Murillo; de esta forma Juárez se fue al descanso con la ventaja y parecían que podían sorprender.

Sin embargo, la segunda parte fue otra historia, ya que Toluca creció de buena forma. Los Diablos comenzaron a generar peligro y Antonio el pollo Briceño marcó el tanto del empate al minuto 56’, 10 minutos más tarde, cayó el segundo tanto para la visita pues los Diablos, con su buena racha para poner la ventaja para su equipo.

Es 🎬 el de la remontada 😮‍💨👇🏻 pic.twitter.com/eSvsa6fJnB — Toluca FC (@TolucaFC) November 27, 2025

Con este marcador, las cosas quedan muy favorables para Toluca, ya que estará cerrando la serie el próximo sábado en el estadio Nemesio Diez, cualquier derrota por un gol, empate o triunfo, le estarían otorgando el pase Toluca, a las semifinales del Apertura 2025.