Xolos de Tijuana de la mano de Gilberto Mora sorprenden y golean a Tigres en el Estadio Caliente

Tijuana sacó una sorpresiva victoria ante Tigres con un marcador de 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX que se disputó en el Estadio Caliente.

El primer tiempo arrancó bastante parejo, pero al minuto 27, Kevin Castañeda abrió el marcador con un riflazo imparable desde fuera del área que le dio la ventaja al Xolaje. Unos minutos después, los de San Nicolás quisieron reaccionar, sin embargo el gol de Ángel Correa fue anulado por fuera de lugar. El primer tiempo finalizó con los universitarios atacando y con los fronterizos ligeramente echados para atrás.

En el segundo tiempo, los de la U tomaron la iniciativa, pero los locales tuvieron mucha contundencia, ya que a pesar de no llegar tanto al arco de Nahuel, al 54, el marroquí Mourad, anotó el segundo de cabeza en un tiro de esquina y al 71, la joya mexicana de 17 años, Gilberto Mora, anotó el tercero tras un pase retrasado de Domingo Blanco, con lo que sentenció el partido. En los últimos 20 minutos, Tigres trató de descontar, sin embargo la saga defensiva de los de la frontera y Toño Rodríguez estuvieron imbatibles.

Gol de Gilberto "Morita" Mora (Club Tijuana) ante Tigres UANL; narración de @AgomezlunaM para TUDN USA (pobre de mi Aldo Farías...) pic.twitter.com/nyubTIlC7D — lilboimx (@lilboimx) November 27, 2025

Con este resultado Tijuana se lleva una gran ventaja al partido de vuelta ya que a pesar de cerrar en el Volcán, los de Nuevo León tienen que anotar mínimo tres goles y no recibir ninguno para soñar con las semifinales.