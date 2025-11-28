Chivas y Cruz Azul igualan a ceros en el Akron; ¡Todo queda para la vuelta! / Jam Media

En un duelo que prometía ser el platillo fuerte de la Liguilla del Apertura 2025, Chivas y Cruz Azul decepcionaron a sus aficionados con un empate sin goles (0-0) en el Estadio Akron, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final.

El pitazo inicial, desató un Rebaño ansioso. Chivas salió con ímpetu: al minuto 3, Efraín Álvarez probó de media distancia, pero Gudiño voló para desviar el esférico. La Máquina respondió con contragolpes aislados; Rivero filtró un pase a Sepúlveda mismo que desaprovechó. El dominio local era evidente, pero la puntería falló en las transiciones rápidas.

Al 17′, Efraín Álvarez cobró un tiro libre con maestría, el balón besó el travesaño y generó el grito ahogado de la afición. El primer tiempo transcurrió entre faltas tácticas y posesiones estériles. Ni un solo tiro a puerta clara más, y el descanso llegó con el 0-0.

87' ¡RANGEEEEEEL!



87' ¡RANGEEEEEEL!

Gran atajada del mejor portero de México para mantener a salvo su arco

El segundo acto inició con Chivas presionando alto. Al 47′, Daniel Aguirre cabeceó un centro de Álvarez, pero el balón salió desviado. Cruz Azul, más ordenado, contraatacó: al 51′, Jeremy Márquez soltó un derechazo que Rangel desvió con el pecho. La entrada de Bogusz al 60′ le dio frescura a los celestes; el polaco desbordó por izquierda y metió en aprietos a la zaga rojiblanca, que salvó con marcas cerradas.

Milito movió el banquillo al 61′: Santiago Sandoval por Armando González, buscando mayor movilidad. El empate sin goles deja la serie en interrogaciión: Chivas necesita ganar en la Ciudad de México para avanzar directamente (o empatar con goles para forzar penales), mientras que Cruz Azul puede conformarse con un 0-0 en casa para avanzar a semifinales. Este 0-0 fue el único empate en las idas de Cuartos -el resto vio victorias locales–, lo que añade presión al Rebaño.