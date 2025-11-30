Liga Mx: ¡Se definieron las semifinales del Apertura 2025!

Quedaron definidas las semifinales en la Liga MX y tendremos auténticos partidazos entre los cuatro mejores equipos de la temporada.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

Por un lado, los actuales campeones, los Diablos Rojos de Toluca se medirán a los Rayados de Monterrey por un boleto para la gran final del campeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed no tuvo mayores problemas para eliminar a los Bravos de Juárez, mientras que los comandados por Domenec Torrent sufrieron hasta los últimos minutos para superar a las Águilas del América.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul le quita la esperanza a Chivas y avanza a semifinales; ¡Chicharito falló penal!

El duelo de ida se jugará en el Gigante de Acero a mitad de semana y la vuelta será en el estadio Nemesio Diez el próximo fin de semana.

Toluca concreta triunfo en la frontera vs Juárez; ¡Los Diablos con pie y medio en semifinales! Ampliar

Del otro lado de la llave, Cruz Azul se enfrentará a los Tigres por el segundo boleto para la gran final del Apertura 2025. La Máquina dejó en el camino a las Chivas en la mejor serie de los cuartos de final, al mismo tiempo que los de Nuevo León consumaron una épica remontada para eliminar a los Xolos de Tijuana. Ahora, el partido de ida se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y la vuelta se disputará en el Volcán el fin de semana.