Liga Mx: ¡Se definieron las semifinales del Apertura 2025!
Están definidas las semifinales de la Liga BBVA Mx Apertura 2025 en la búsqueda de la gran final.
Quedaron definidas las semifinales en la Liga MX y tendremos auténticos partidazos entre los cuatro mejores equipos de la temporada.
Por un lado, los actuales campeones, los Diablos Rojos de Toluca se medirán a los Rayados de Monterrey por un boleto para la gran final del campeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed no tuvo mayores problemas para eliminar a los Bravos de Juárez, mientras que los comandados por Domenec Torrent sufrieron hasta los últimos minutos para superar a las Águilas del América.
El duelo de ida se jugará en el Gigante de Acero a mitad de semana y la vuelta será en el estadio Nemesio Diez el próximo fin de semana.
Del otro lado de la llave, Cruz Azul se enfrentará a los Tigres por el segundo boleto para la gran final del Apertura 2025. La Máquina dejó en el camino a las Chivas en la mejor serie de los cuartos de final, al mismo tiempo que los de Nuevo León consumaron una épica remontada para eliminar a los Xolos de Tijuana. Ahora, el partido de ida se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y la vuelta se disputará en el Volcán el fin de semana.