  • 01 DIC 2025, Actualizado 05:24

Liga Mx: ¡Se definieron las semifinales del Apertura 2025!

Están definidas las semifinales de la Liga BBVA Mx Apertura 2025 en la búsqueda de la gran final.

Liga Mx: ¡Se definieron las semifinales del Apertura 2025! / Hector Vivas

Alex López

Quedaron definidas las semifinales en la Liga MX y tendremos auténticos partidazos entre los cuatro mejores equipos de la temporada.

Por un lado, los actuales campeones, los Diablos Rojos de Toluca se medirán a los Rayados de Monterrey por un boleto para la gran final del campeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed no tuvo mayores problemas para eliminar a los Bravos de Juárez, mientras que los comandados por Domenec Torrent sufrieron hasta los últimos minutos para superar a las Águilas del América.

El duelo de ida se jugará en el Gigante de Acero a mitad de semana y la vuelta será en el estadio Nemesio Diez el próximo fin de semana.

Del otro lado de la llave, Cruz Azul se enfrentará a los Tigres por el segundo boleto para la gran final del Apertura 2025. La Máquina dejó en el camino a las Chivas en la mejor serie de los cuartos de final, al mismo tiempo que los de Nuevo León consumaron una épica remontada para eliminar a los Xolos de Tijuana. Ahora, el partido de ida se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y la vuelta se disputará en el Volcán el fin de semana.

