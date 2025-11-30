Cruz Azul le quita la esperanza a Chivas y avanza a semifinales; ¡Chicharito falló penal!

En un partido de auténtica locura, Cruz Azul se clasificó a las semifinales después de vencer a las Chivas 3 goles a 2 en el Estadio Olímpico Universitario. Chicharito terminó siendo el gran villano de la serie, ya que falló el penal que pudo significar el pase del Rebaño en la recta final del partido.

¡GOLAAAAAZO DE CADE COWELL! 🔥 Llega a segundo poste y la prende de primera para adelantar a Chivas 😱#NuestraLiguilla

📲📺 ¡Disfruta de lo mejor de la liguilla en ViX! 🟠📲 pic.twitter.com/N37ljUcbLY — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 1, 2025

Apenas a los 8 minutos, el conjunto rojiblanco madrugó a la máquina en un tiro de esquina y Cade Cowell apareció a segundo poste para abrir el marcador.

Sin embargo, cuando Chivas crecía en confianza, el Toro Fernández se encargó de regresar todo a la normalidad con un remate que venció al Tala Rangel a los 14 minutos de tiempo corrido.

¡Qué definición! 🔥

Jeremy Márquez controla, se gira y saca un disparo que pega en el poste antes de meterse para empatar el partido.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/mtVXbg5XEE — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 1, 2025

Ya en la recta final del primer tiempo, el Cotorro González volvió a poner al Rebaño Sagrado arriba en la pizarra después de una serie de rebotes dentro del área que no pudo despejar la defensa cementera.

Ya para la parte complementaria, Cruz Azul se fue con todo al frente y fue Jeremy Márquez quien puso el empate a dos goles con un golazo a los 72 de tiempo corrido que fue imposible de atajar para el guardameta rojiblanco.

¡Se le fue a Chicharito! 😱

Sandoval cae tras contacto de Chiquete, el árbitro marca penal… pero el cobro termina en la tribuna.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/gsKEjY5XQE — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 1, 2025

Cuando parecía que todo estaba definido, al minuto 85, el árbitro señaló penal a favor de Chivas y fue Javier Hernández quien lo cobró, pero su disparo se fue muy por encima del arco de Andrés Gudiño.

Ya en tiempo de compensación y con Chivas tirado al frente, Charly Rodríguez simplemente aprovechó un contragolpe para marcar el tercero con una extraordinaria vaselina que dejó sin oportunidad al Tala Rangel.

Azules…



JUNTOS, ESTAMOS EN SEMIS 💙 pic.twitter.com/B5fr8PIEZH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 1, 2025

De esta manera fue como Cruz Azul y Chivas nos regalaron el mejor partido de los cuartos de final, en donde la máquina logró el pase a las semifinales de la Liga MX.