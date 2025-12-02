Copa América 2028: Estados Unidos se perfila como sede tras acuerdos entre Concacaf y Conmebol

En un movimiento que podría consolidar a Norteamérica como epicentro del fútbol continental, fuentes cercanas a las conversaciones revelan que Concacaf y Conmebol están inmersas en plenas negociaciones para que Estados Unidos albergue la edición 2028 de la Copa América.

Copa América Brasil 2021 / MB Media Ampliar

A falta de que se dé a conocer la sede oficial, este anuncio no solo reviviría el éxito rotundo de la edición 2024 disputada en territorio estadounidense con una asistencia récord de más de 1.6 millones de espectadores e ingresos superiores a los 319 millones de dólares, sino que también marcaría la tercera vez en poco más de una década que el país vecino acoge el torneo sudamericano más prestigioso, la Copa América.

La propuesta surge en un contexto de colaboración creciente entre las dos confederaciones, impulsada por el precedente de 2024, donde seis selecciones de Concacaf, incluyendo a Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica se unieron a las diez naciones sudamericanas, expandiendo el formato a 16 equipos y elevando el nivel competitivo. Ahora, para 2028, se vislumbra un esquema similar: invitados de Concacaf clasificados vía la Nations League, aprovechando la infraestructura de estadios probada en el Mundial 2026, que Estados Unidos coorganizará con México y Canadá y la voraz afición norteamericana al fútbol.

Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos logísticos. El año 2028 será un torbellino deportivo en suelo estadounidense: tras el Mundial 2026, llegarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, con su torneo de fútbol masculino programado para arrancar en julio. La final de la Copa América 2024 concluyó precisamente el 14 de julio, lo que obligaría a un ajuste de calendarios para evitar solapamientos.

Brasil v Argentina: Final - Copa América 2021 / Alexandre Schneider Ampliar

Afortunadamente, la MLS, que ya transformará su temporada a partir de 2027-28 para alinearse con el modelo europeo, culminando en mayo, facilitaría el encaje, minimizando interrupciones en el certamen local.

Desde el lado sudamericano, Conmebol, presionada por la necesidad de estadios de primer nivel y estabilidad económica, ve en Estados Unidos una opción pragmática. Países como Argentina y Ecuador figuran como alternativas en la mesa de negociaciones, pero la capacidad hotelera, los ingresos por taquillas y el atractivo comercial de EE.UU. los posicionan como favoritos indiscutibles.

Esta posible sede no solo beneficiaría económicamente a las confederaciones, repitiendo el boom financiero de 2024, que superó con creces ediciones previas en Sudamérica, sino que también enriquecería el ecosistema futbolístico regional. Para la USMNT, sería una revancha inmediata tras la decepción en casa durante la última edición; para México y Canadá, una plataforma para medirse ante gigantes como Argentina o Brasil en un contexto de alta exigencia. En un continente donde el fútbol trasciende fronteras, esta alianza entre Concacaf y Conmebol podría ser el preludio de una era de fusiones más profundas.

Chile vs Perú Semifinal - Copa América Brasil 2019 / Lucas Uebel Ampliar

Por ahora, el balón está en el aire, pero si las negociaciones prosperan, 2028 podría coronar a Estados Unidos como el gran anfitrión del continente americano, uniendo pasiones desde el Caribe hasta la Patagonia en un espectáculo inolvidable.