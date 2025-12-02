Red Bull confirma alineación 2026: Isaac Hadjar será compañero de Max Verstappen

Red Bull confirmó su nueva alineación para la temporada 2026 mientras que Racing Bulls tendrá al único rookie del año.

Max Verstappen / Anadolu Ampliar

Este martes, Red Bull anunció que el francés Isaac Hadjar, será el nuevo compañero de Max Verstappen para el siguiente año, por lo que el Gran Premio de Abu Dhabi será el adiós de Yuki Tsunoda de las pistas. El japonés será el piloto reserva de los toros rojos para 2026.

Con una carrera pendiente, Hadjar consiguió 51 puntos en el año y en casi todos los circuitos, llegó entre los primeros 10. Su mejor posición fue en el GP de Países Bajos, donde se subió al podio en la tercera posición, acompañando a Max y a Oscar Piastri.

Este movimiento también afectó a Racing Bulls, el equipo filial de Red Bull, el cual, con la salida de Hadjar, su mejor piloto en el 2025, quedó con una plaza vacante. El equipo decidió llenar este espacio con el novato proveniente de la academia de los toros rojos en Fórmula 2, Arvid Lindblad. El inglés estuvo durante este año en el equipo Campos Racing y se convirtió en el corredor más joven en ganar dentro de la categoría con 17 años, 8 meses y 11 días.

Yuki Tsunoda relegado de Red Bull / FOTO: @redbullracing Ampliar

A falta de un fin de semana, Lindblad está en sexta posición de la Fórmula 2 con 121 puntos. La alineación de Racing Bulls para 2026 será Arvid Lindblad y Liam Lawson.