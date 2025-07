Max Verstappen confirma su permanencia con Red Bull para la temporada 2026

En un anuncio que pone fin a meses de especulaciones, Max Verstappen, el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, ha confirmado su permanencia con Red Bull Racing para la temporada 2026. Esta decisión, respaldada por el asesor del equipo Helmut Marko, asegura que el talentoso piloto neerlandés seguirá liderando la escudería en un momento crucial para el equipo, que enfrentará el desafío de las nuevas regulaciones técnicas y el desarrollo de su propio motor en colaboración con Ford.

La continuidad de Verstappen en Red Bull es una noticia clave, no solo para los aficionados, sino también para la estabilidad del equipo en un contexto de cambios significativos, como la reciente salida del director Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies como nuevo jefe de equipo. A pesar de los rumores que lo vinculaban con Mercedes, Verstappen ha reiterado su compromiso con Red Bull, destacando su deseo de seguir compitiendo con un equipo que ha sido su hogar desde su debut en la Fórmula 1 en 2015: “Estoy feliz donde estoy, y mi objetivo es seguir aquí hasta el final de mi carrera”, declaró el piloto en la previa del Gran Premio de Hungría.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hulk Hogan murió: Las mejores 10 luchas de la leyenda del Wrestling

La decisión de Verstappen llega tras no activarse una cláusula de salida en su contrato, que le habría permitido dejar el equipo si no terminaba entre los tres primeros en el campeonato de pilotos al llegar al receso de verano. Gracias a su sólido desempeño en 2025, incluyendo victorias en Japón, Emilia-Romaña y el sprint de Bélgica, el piloto neerlandés se mantiene tercero en la clasificación, asegurando su lugar con Red Bull para 2026. Sin embargo, la incertidumbre persiste de cara a 2027, ya que una nueva cláusula podría permitirle explorar otras opciones si el equipo no cumple con las expectativas bajo las nuevas regulaciones.

El 2026 será un año crucial para la Fórmula 1 con la introducción de nuevas normativas de chasis y motores, lo que genera expectativas y desafíos para todos los equipos. Para Red Bull, la misión es clara: proporcionar a Verstappen un coche competitivo que le permita seguir luchando por victorias y campeonatos. La asociación con Ford en el proyecto Red Bull Powertrains será fundamental para mantener al equipo en la cima, especialmente en un escenario donde la jerarquía de la parrilla podría cambiar drásticamente.

Max Verstappen confirms he's staying at Red Bull next season 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/6ToNBPw4Tq — Formula 1 (@F1) July 31, 2025

La confirmación de Verstappen es una señal de confianza en el proyecto de Red Bull, pero también una advertencia para el equipo: el neerlandés, considerado uno de los mejores pilotos de la historia, no se conformará con menos que un monoplaza capaz de ganar. Mientras los aficionados celebran la continuidad de esta dupla ganadora, la presión recae ahora en Mekies y su equipo para demostrar que Red Bull sigue siendo el lugar ideal para que Verstappen continúe escribiendo su legado en la Fórmula 1.