Robert Lewandowski en la cuerda floja: Barcelona no contempla su renovación

La continuidad de Robert Lewandowski en el Barcelona atraviesa su momento más incierto después de que The Athletic informara que el club no planea renovar su contrato. El vínculo del delantero termina en junio de 2026 y la directiva habría decidido cerrar su ciclo tras tres temporadas en el Camp Nou.

Robert Lewandowski / NurPhoto Ampliar

La decisión responde al desgaste físico del polaco, a sus 37 años, y a la intención del club de liberar masa salarial. Lewandowski llegó en 2022 y acumula más de 100 goles y 20 asistencias en alrededor de 150 partidos, además de una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Sin embargo, su producción ha disminuido: solo cuatro goles en 11 juegos de la campaña 2025-26.

El Barça contempla un relevo generacional con Ferran Torres como nueve y la proyección de jóvenes como Lamine Yamal. La directiva también analiza opciones en el mercado, entre ellas Julián Álvarez, Victor Osimhen y Marcus Rashford, aunque su llegada dependería del margen económico para reforzar el ataque.

Robert Lewandowski Robert Lewandowski con el Barcelona / Pedro Salado Ampliar

El futuro del ariete sigue abierto. Su entorno descarta un retiro inmediato y apunta a que cumplirá el contrato antes de decidir su destino. Con el interés de clubes europeos y ofertas exploratorias desde Turquía, la salida de Lewandowski sería la conclusión de una etapa decisiva en la reconstrucción del Barcelona.