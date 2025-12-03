Athetic Club vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 19 de LaLiga

La acción continúa en la Liga Española y el Real Madrid busca recuperar su liderato cuando visite al Athletic de Bilbao en la jornada de media semana.

Real Madrid / Angel Martinez Ampliar

Los del País Vasco llegan a este partido después de vencer por marcador de 2-0 a Levante de visita, con goles de Robert Navarro y Nico Williams. El equipo de Ernesto Valverde tiene 20 puntos y necesita sumar tres unidades para soñar con alcanzar puestos europeos.

Por su parte, los de la capital empataron 1-1 frente al Girona en su partido más reciente en el torneo local, por lo que perdieron el liderato. Los blancos llegan en mal momento dentro de la liga, ya que desde el primero de noviembre el equipo no gana. Sus últimos duelos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona han terminado en empate. El cuadro a cargo de Xabi está en los primeros lugares con 33 puntos.

Athletic de Bilbao / Ion Alcoba Beitia Ampliar

En los últimos cinco encuentros entre estos dos equipos, el Madrid ha ganado tres partidos, el Athletic uno y hubo un empate. En la temporada pasada, los Leones vencieron de local 2-1 a los merengues, por lo que este juego podría tener sorpresas.

Este duelo va a definir la parte alta de la tabla y lo podrás vivir a través de la cadena W.

DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER