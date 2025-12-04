Dani Olmo sufre lesión en el hombro y será baja del Barcelona
Dani Olmo será baja del Barcelona por una lesión en el hombro. Conoce los partidos que se perderá en La Liga y Champions League.
Malas noticias para el Fútbol Club Barcelona y es que se confirmó que Dani Olmo sufrió una lesión importante y estará fuera de las canchas por un tiempo considerable. De acuerdo al comunicado que emitió el conjunto culé, el mediocampista español sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída en el segundo gol contra el Atlético de Madrid y estará fuera de actividad, por lo menos, 4 semanas.
Vale la pena mencionar que Olmo padeció la misma lesión en noviembre del 2023 cuando jugaba en la Bundesliga con el Leipzig. Sin embargo, en aquella ocasión tuvo que pasar por el quirófano, pero ahora se optó por un tratamiento más conservador para evitar una cirugía.
Con esta noticia, el Barca no podrá contar con el internacional español por los próximos cinco partidos. Los duelos que se perderá serán contra el Betis, Osasuna, Villarreal y Espanyol en La Liga, aunque también estará ausente en el juego frente al Eintracht Frankfurt en la UEFA Champions League.