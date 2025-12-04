Dani Olmo sufre lesión en el hombro y será baja del Barcelona

Malas noticias para el Fútbol Club Barcelona y es que se confirmó que Dani Olmo sufrió una lesión importante y estará fuera de las canchas por un tiempo considerable. De acuerdo al comunicado que emitió el conjunto culé, el mediocampista español sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída en el segundo gol contra el Atlético de Madrid y estará fuera de actividad, por lo menos, 4 semanas.

Dani Olmo / David Ramos Ampliar

Vale la pena mencionar que Olmo padeció la misma lesión en noviembre del 2023 cuando jugaba en la Bundesliga con el Leipzig. Sin embargo, en aquella ocasión tuvo que pasar por el quirófano, pero ahora se optó por un tratamiento más conservador para evitar una cirugía.

Dani Olmo con el RB Leipzig / Stuart Franklin Ampliar

Con esta noticia, el Barca no podrá contar con el internacional español por los próximos cinco partidos. Los duelos que se perderá serán contra el Betis, Osasuna, Villarreal y Espanyol en La Liga, aunque también estará ausente en el juego frente al Eintracht Frankfurt en la UEFA Champions League.