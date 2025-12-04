Son Heung-Min regresa al Tottenham para su emotiva despedida

Son Heung-Min regresará al Tottenham Hotspur Stadium el 9 de diciembre para despedirse oficialmente de su afición. El homenaje se celebrará antes del duelo de Champions contra Slavia de Praga, en el recinto donde el surcoreano jugó durante una década y se convirtió en uno de los grandes ídolos del club.

Son Heung-Min / Shaun Botterill Ampliar

Son Heung-Min dejó a los Spurs en verano para unirse a Los Angeles FC, pero vuelve a Londres para un acto impulsado por el equipo y el consejo de aficionados. La ceremonia incluirá la inauguración de un mural en Tottenham High Road, realizado por Murwalls, quienes también diseñaron obras dedicadas a Ledley King y Harry Kane.

El delantero disputó 454 partidos con los ingleses, anotó 173 goles y entregó 96 asistencias, cifras que lo instalaron como el quinto máximo goleador histórico y el máximo goleador extranjero del club. Ganó la Europa League en 2025, obtuvo la Bota de Oro de la Premier en 2022 y recibió el Premio Puskas en 2020.

Son Heung-Min / Alex Pantling Ampliar

El ex capitán expresó su deseo de despedirse cara a cara tras marcharse en pretemporada. El club destacó su liderazgo, humildad y conexión con la afición, atributos que lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por los seguidores a lo largo de su trayectoria en Londres.