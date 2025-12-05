FIGURAS QUE ENFRENTARÁ MÉXICO EN EL MUNDIAL

Por Alex López

Tras el Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA 2026, Sudáfrica y Corea del Sur ya están confirmados, pero el último adversario saldrá del vencedor entre Dinamarca, Macedonia del Norte, la República de Irlanda y Chequia, quienes todavía deberán disputar el repechaje de la UEFA.

Estos países cuentan con figuras importantes a los que México deberá superar si quiere avanzar de la fase de grupos.

En el caso de Corea del Sur, Heung Min Son es el máximo referente del conjunto asiático. Actualmente, el atacante surcoreano está jugando en la Major League Soccer con Los Ángeles Football Club y acaba de firmar una gran campaña en la MLS, en donde marcó 9 goles en 10 partidos disputados.

Por otra parte, Sudáfrica cuenta prácticamente con un plantel de futbolistas que militan en la primera división de su país. Aunque no son jugadores muy conocidos, los nombres de Evidence Makgopa y Oswin Appollis son los más reconocidos a nivel internacional.

Finalmente, a pesar de que no se conoce al último rival de México en la fase de grupos, jugadores de la talla de Rasmus Hojlund y Mikkel Damsgaard de Dinamarca, Eljif Elmas de Macedonia del Norte, Troy Parrot de la República de Irlanda y Patrick Schick de la República Checa podrían ser las figuras a las que la selección nacional enfrente el próximo mes de junio en la Copa del Mundo.