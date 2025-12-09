Helmut Marko deja Red Bull tras 20 años: así termina su era en la Fórmula 1

Helmut Marko deja a Red Bull tras más de 20 años, como asesor deportivo del equipo y responsable del programa de desarrollo.

Helmut Marko y Max Verstappen / Mark Sutton - Formula 1 Ampliar

Red Bull confirmó la noticia este martes, tan solo dos días después de que Max Verstappen perdiera su quinto título consecutivo y de que la escudería tuviera un muy mal año como equipo, quedando tercero con 451 puntos en el campeonato de constructores. A través de un comunicado, el holandés de 82 años, dijo que tras perder por poco el campeonato mundial, se conmovió profundamente y le quedó claro que era el momento adecuado para poner fin a su etapa.

La historia de Helmut Marko con el equipo austríaco empezó en 2005 cuando Red Bull compró la plaza de Jaguar y empezó a competir en la Fórmula 1. El ex piloto ayudó a desarrollar los primeros monoplazas y encontró a un joven Sebastian Vettel que a la postre ganó cuatro títulos mundiales consecutivos con Red Bull Racing en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, convirtiéndose se en el tetracampeón más joven de la historia. Vettel no fue el único diamante que encontró Marko, ya que él fue un aliado cercano de Verstappen desde que firmó un contrato con Red Bull en 2014 hasta el domingo pasado cuando perdió su racha de cuatro campeonatos seguidos.

Helmut Marko / Kym Illman Ampliar

A pesar de los grandes resultados, los últimos años de Helmut Marko fueron complicados, especialmente por su relación con Sergio “Checo” Pérez, el cual nunca fue su favorito y que no dejó de criticarlo durante las cuatro temporadas que estuvo, hasta que en 2024 logró su despido. Sin embargo, a pesar de que puso pilotos que él había tenido en su equipo de desarrollo, no tuvieron el mismo rendimiento que el mexicano.