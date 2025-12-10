Fanki colapsa en la preventa México vs Portugal rumbo a la reapertura del Estadio Azteca
La preventa de boletos para el México vs Portugal, duelo que reinaugura el Estadio Azteca, se convirtió en un caos total tras la caída de Fanki, dejando a miles sin acceso a entradas para ver a Cristiano Ronaldo.
La preventa de boletos para el esperado amistoso México vs Portugal, ese partidazo que marca la reinauguración del Estadio Azteca, se ha convertido en un fiasco tecnológico de proporciones épicas.
Justo cuando los tarjetahabientes de Banorte afilaban los dedos para cliquear su compra para ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, la plataforma oficial Fanki decidió tomarse un “descanso indefinido”, tras caerse el sistema completamente: “503 Service Temporarily Unavailable”, se mostraba en el sitio.
Fanki, esa boletera que llegó como el salvador moderno para reemplazar a la infame Ticketmaster, (recordemos los escándalos pasados con revendedores y colapsos), prometía eficiencia, pagos en meses sin intereses y un proceso “sin dramas”. Pero oh, ironía: en su debut estelar para este duelo del 28 de marzo de 2026, donde el Tri podría cruzarse con Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026, la plataforma ha replicado el peor karma de su predecesora. Miles de usuarios reportan errores de servidor, filas virtuales que se evaporan y un silencio ensordecedor de parte de los responsables.
Fuentes cercanas al evento señalan un “pico de tráfico” brutal, agravado por la presentación de CR7 y la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. La preventa, exclusiva para clientes Banorte del 10 al 12 de diciembre, ofrecía hasta 4 boletos por persona a precios que van de los 500 a los 9 mil pesos, con secciones premium que parecen cobrar por el oxígeno extra.
PRECIOS DE BOLETOS PARA EL JUEGO DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS PORTUGAL
Zonas Alto
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000
Zonas especiales
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750