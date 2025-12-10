Fanki colapsa en la preventa México vs Portugal rumbo a la reapertura del Estadio Azteca

La preventa de boletos para el esperado amistoso México vs Portugal, ese partidazo que marca la reinauguración del Estadio Azteca, se ha convertido en un fiasco tecnológico de proporciones épicas.

Cristiano Ronaldo / Alex Livesey Ampliar

Justo cuando los tarjetahabientes de Banorte afilaban los dedos para cliquear su compra para ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, la plataforma oficial Fanki decidió tomarse un “descanso indefinido”, tras caerse el sistema completamente: “503 Service Temporarily Unavailable”, se mostraba en el sitio.

Fanki, esa boletera que llegó como el salvador moderno para reemplazar a la infame Ticketmaster, (recordemos los escándalos pasados con revendedores y colapsos), prometía eficiencia, pagos en meses sin intereses y un proceso “sin dramas”. Pero oh, ironía: en su debut estelar para este duelo del 28 de marzo de 2026, donde el Tri podría cruzarse con Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026, la plataforma ha replicado el peor karma de su predecesora. Miles de usuarios reportan errores de servidor, filas virtuales que se evaporan y un silencio ensordecedor de parte de los responsables.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

Fuentes cercanas al evento señalan un “pico de tráfico” brutal, agravado por la presentación de CR7 y la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. La preventa, exclusiva para clientes Banorte del 10 al 12 de diciembre, ofrecía hasta 4 boletos por persona a precios que van de los 500 a los 9 mil pesos, con secciones premium que parecen cobrar por el oxígeno extra.

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL JUEGO DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS PORTUGAL

Zonas Alto

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales