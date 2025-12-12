Toluca vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la gran final del Apertura 2025 Liga MX

Se viene la gran final del fútbol mexicano Toluca contra Tigres. Sólo queda un partido para saber de quién es el monarca del Apertura 2025 y la cancha del Estadio Nemesio Diez será testigo de ello.

Tigres vs Toluca / Jam Media Ampliar

Tigres llega con ventaja, ya que en el compromiso de ida terminaron ganando por la mínima diferencia gracias a un gol de Ángel Correa, que terminó aprovechando un error del guardameta Hugo González.

Ya son dos partidos de manera consecutiva en donde el equipo de Toluca no le puede ganar a Tigres: en la final de ida y en la temporada regular en el Infierno. Los de la U de Nuevo León se quedaron con los tres puntos después de ganar cuatro goles por tres con un gran partido de Nico Ibáñez, que se mandó un doblete.

Una de las últimas cartas de esperanza que tienen los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed es el hecho de que en este partido pueda regresar Alexis Vega, ya que durante toda la Liguilla no pudo estar y sin lugar a dudas es el acompañante perfecto de Paulinho en la ofensiva.

Tigres vs Toluca / Azael Rodriguez Ampliar

Además, desde la banca hay historia que se puede escribir con este partido. En caso de que Guido Pizarro se convierta en campeón, sería el técnico más joven en lograrlo en la historia de la Liga MX, mientras que Mohamed llegaría a su quinto título de liga y se metería a un grupo selecto del balompié azteca.

Si Toluca es campeón, empataría a Chivas en la segunda posición como los más ganadores de la liga. En caso de que Tigres se quede con el título, empataría a Cruz Azul con nueve.

Quédate a vivir la pasión de la gran final del fútbol mexicano, es Toluca vs Tigres y lo vives a través de W Deportes y W Radio.

TOLUCA VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER