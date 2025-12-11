Tigres triunfa por la mínima diferencia a Toluca; ¡Todo se define en el Nemesio Diez! / Jam Media

La Gran Final del futbol mexicano se llevó a cabo en el primer episodio, con Tigres venciendo 1-0 a Toluca, dentro de un Volcán Universitario a reventar de aficionados Felinos.

Toluca vs Tigres: El Volcán sigue siendo una pesadilla para los Diablos en la Final de la Liga MX / Jam Media Ampliar

En los primeros 45’ minutos, el inicio del duelo comenzó con diversas infracciones de ambos bandos, sin embargo, al 27’ Ángel Correa remató de pierna izquierda en el área tras un sombrero; impacto que se fue desviado.

Diego Lainez intentó al minuto 33’ mediante un tiro de pierna izquierda en la frontal del área, disparo raso atajado por Hugo González, aunque la pelota pegó en el palo y se marchó desviado de la línea de meta. Mientras que André-Pierre Gignac probó de larga distancia; aunque el balón se fue hacia las gradas. Al medio tiempo, en ceros.

MONTERREY, MEXICO - DECEMBER 11: Juan Brunetta (L) of Tigres and Andres Pereira (R) of Toluca compete for the ball during the final first leg match between Tigres UANL and Toluca as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Universitario Stadium on December 11, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar

Ya para la parte complementaria, cayó gol de vestidor al 46’, equivocación de Hugo González en el afán de salir jugando, y ahí, aprovechó Diego Lainez asistiendo a Ángel Correa quien definió en el área. Al 68’, de nuevo el jugador argentino, enganchó en el área, y de pierna derecha mandó el esférico hacia afuera dejando escapar su doblete.

De esta forma, Tigres por la mínima diferencia vence a Toluca en el Volcán Universitario, dejando todo abierto para la vuelta en el Nemesio Diez por la Gran Final del fútbol mexicano.