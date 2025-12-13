Atlético de Madrid vs Valencia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 de LaLiga

Desde España, el Atlético de Madrid recibe al Valencia en el partido correspondiente a la jornada 16 de La Liga EA Sports.

Valencia vs Atlético de Madrid / Clive Brunskill Ampliar

Los de casa llegan después de perder 1-0 ante el Athletic Club en Bilbao, por lo que buscarán los tres puntos a toda costa. Es importante mencionar que los Colchoneros tuvieron actividad a mitad de semana en la Champions League, donde visitaron al PSV Eindhoven, marcador que culminó 3-2 a favor del Atlético de Madrid.

Por otro lado, los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone se encuentran en los primeros lugares de la tabla general con 31 puntos. De esta cifra, registran nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. En casa, suman siete victorias y buscarán ampliar esta buena racha.

Por el otro lado, los Murciélagos vienen de empatar 1-1 ante Sevilla en casa. Con esto, están posicionados en la parte baja de la tabla general con 15 unidades.

Julián Álvarez / Clive Brunskill Ampliar

Los dirigidos por Carlos Corberán suman tres victorias, seis empates y seis derrotas, cuatro de esos descalabros han sido como visitantes. Además, el Valencia está buscando su primera victoria como visitante.

La última vez que se midieron ambas escuadras fue en la jornada 25 de la temporada pasada, donde el Atlético de Madrid venció al Valencia 3-0 en casa de los Murciélagos.

ATLÉTICO DE MADRID VS VALENCIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER