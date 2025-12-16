El Hijo del Santo se retira de la lucha libre tras 43 años de carrera
El Hijo del Santo se retiró de los cuadriláteros, este sábado, tras 43 años de trayectoria en distintas compañías de lucha libre.
En 1982, el Santo dejó la lucha libre, sin embargo, ese mismo año el Hijo del Santo hizo su irrupción en los pancracios mexicanos, y 43 años después, el hijo de la leyenda de las luchas en México decidió poner fin a su brillante carrera.
En un gran evento en el Palacio de los Deportes, el “Enmascarado de Plata” tuvo su última lucha en equipos. En su esquina, LA Park y Último Dragón lo acompañaron para hacerle frente al Hijo de Fishman, Texano Jr. y Dr. Wagner Jr. Los rudos fueron muy agresivos desde un principio e intentaron quitarle la máscara al legendario luchador, sin embargo los técnicos aguantaron de gran forma.
Al final, LA Park se deshizo de Wagner Jr. sacándolo del ring, Último Dragón castigó a Texano Jr. con un Tirabuzón y el Hijo del Santo aplicó una Full Nelson sobre el Hijo de Fishman para llevarse su última victoria.
En su despedida, el luchador agradeció a toda la gente por el apoyo y dejó a el Santo Jr. como su sucesor, quien defenderá la máscara y la historia de la familia.