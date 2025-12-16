El Hijo del Santo se retira de la lucha libre tras 43 años de carrera / Daniel Berehulak

El Hijo del Santo se retiró de los cuadriláteros, este sábado, tras 43 años de trayectoria en distintas compañías de lucha libre.

El Hijo del Santo / Daniel Berehulak Ampliar

En 1982, el Santo dejó la lucha libre, sin embargo, ese mismo año el Hijo del Santo hizo su irrupción en los pancracios mexicanos, y 43 años después, el hijo de la leyenda de las luchas en México decidió poner fin a su brillante carrera.

En un gran evento en el Palacio de los Deportes, el “Enmascarado de Plata” tuvo su última lucha en equipos. En su esquina, LA Park y Último Dragón lo acompañaron para hacerle frente al Hijo de Fishman, Texano Jr. y Dr. Wagner Jr. Los rudos fueron muy agresivos desde un principio e intentaron quitarle la máscara al legendario luchador, sin embargo los técnicos aguantaron de gran forma.

El Hijo Del Santo y Blue Demon Jr. / Daniel Berehulak Ampliar

Al final, LA Park se deshizo de Wagner Jr. sacándolo del ring, Último Dragón castigó a Texano Jr. con un Tirabuzón y el Hijo del Santo aplicó una Full Nelson sobre el Hijo de Fishman para llevarse su última victoria.

En su despedida, el luchador agradeció a toda la gente por el apoyo y dejó a el Santo Jr. como su sucesor, quien defenderá la máscara y la historia de la familia.