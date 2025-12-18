FIFA anuncia distribución de plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 / Pakawich Damrongkiattisak - FIFA

A poco más de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la FIFA distribuirá plazas olímpicas para que más selecciones masculinas y femeninas puedan participar en la justa olímpica.

Después de que el Comité Olímpico Internacional aprobara la propuesta por la FIFA, las confederaciones tendrán más boletos para la justa veraniega de 2028, dejando en total 16 selecciones femeninas y 12 selecciones masculinas.

Por parte del continente americano en la rama femenil, la Conmebol tendrá 2 lugares, mientras que la Concacafobtendrá tres plazas, sin contar a Estados Unidos, país anfitrión. Asia y África tendrán dos cupos, mientras que Oceanía solo dará un boleto. La UEFA es la confederación que más lugares tendrá y serán cuatro.

En la categoría varonil, la Concacaf solamente tendrá un lugar, además de los estadounidenses, quienes jugarán en casa. La UEFA tendrá tres boletos, mientras que Asia, África y Conmebol tendrán dos. De igual forma que con la rama femenil, Oceanía tendrá uno en ambas categorías.

Es así como la FIFA anunció la distribución de boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.