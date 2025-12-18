Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en riesgo por falta de nieve

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 tienen un problema importante, ya que no contarían con la nieve necesaria para llevar a cabo las competencias.

Snowboard / Stuart Franklin Ampliar

El conflicto radica principalmente en las actividades de snowboarding y esquí freestyle. Las competencias se harían en las instalaciones de Livigno Snow Park, sin embargo, el comité organizador comunicó que hay una falla en la producción de la nieve artificial.

Los cañones de nieve que tienen no son lo suficientemente fuertes para producir la nieve. La preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno debió comenzar la semana pasada, sin embargo, aún no han iniciado y llevan un retraso, lo que provoca preocupación.

Snowboard / BSR Agency Ampliar

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 se disputarían del 6 al 22 de febrero de 2026. El comité organizador buscará la forma de solucionar el tema de la nieve, para que las competencias puedan realizarse en las fechas previstas.