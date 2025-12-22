Javier Aquino deja Tigres: críticas a la directiva y adiós inesperado

Tigres hizo oficial la salida de Javier Aquino, uno de los futbolistas más representativos de la última década del club, en medio de un ambiente marcado por la tensión y la polémica. El lateral derecho mexicano, quien cumplirá 36 años en febrero, cerró así una etapa que comenzó en 2015 y que estuvo cargada de éxitos deportivos.

Javier Aquino / Agustin Cuevas Ampliar

Durante más de diez años con la camiseta auriazul, Javier Aquino disputó 442 partidos oficiales, aportó 30 goles y 58 asistencias, además de ser parte fundamental en la conquista de cinco títulos de Liga MX. Su regularidad y liderazgo lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.

Sin embargo, su despedida no estuvo a la altura de su trayectoria. Tras confirmarse su salida de Tigres, el propio jugador expuso públicamente su inconformidad con la forma en la que se manejó la situación. Señaló que la directiva de Tigres no fue clara ni honesta al momento de hablar sobre una posible renovación y sobre el rol que tendría en el futuro del equipo.

Javier Aquino, campeón con Tigres / Hector Vivas Ampliar

Aquino fue más allá al expresar que tanto el entrenador Guido Pizarro como el presidente deportivo Mauricio Culebro no representan los valores que históricamente han distinguido a Tigres. Así, el adiós de uno de sus símbolos se dio lejos de la armonía, dejando una herida abierta entre el club y uno de sus jugadores más emblemáticos.