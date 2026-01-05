Agustín Palavecino segundo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul acelera en el mercado de invierno y, tras confirmar la llegada de Miguel Borja como primer refuerzo para el Clausura 2026, ahora Agustín Palavecino se suma como el segundo fichaje celeste. El mediocampista argentino, procedente del Necaxa, llegó a un acuerdo con los de La Noria para finalmente portar la camiseta del cuadro cementero.

La operación, que podría incluir a Lorenzo Faravelli como parte de pago hacia los Rayos más una compensación económica, no solo responde a una necesidad táctica, sino a un reencuentro estratégico. Palavecino brilló intensamente junto a José Paradela y bajo las órdenes de Nicolás Larcamón en Necaxa durante 2025, formando una sociedad que fue clave en el buen desempeño hidrocálido. Traer de vuelta esa conexión al mediocampo cementero es una jugada maestra: Paradela ya es pieza fundamental en el esquema del maquinista, y sumar a su “socio ideal” promete mayor creatividad, control y llegada al área rival.

🚂🚨 Llegó Palavecino a CDMX para ser nuevo jugador de Cruz Azul.

Aunque Necaxa se mantuvo firme en su cláusula de 8 millones de dólares, mientras que la directiva celeste trabajó contra el reloj para cerrar el trato antes del arranque del torneo. La posible salida de Faravelli con interés incluso del Gremio brasileño facilitaría el registro, liberando plaza de extranjero.

De este modo, Palavecino reforzaría un sector que necesita más profundidad ante un Cruz Azul que va con todo por el título que se le ha negado en los últimos torneos. La afición cementera, ansiosa por ver a La Máquina contender de nuevo, tiene razones para ilusionarse. Este Clausura 2026 pinta para ser el de la revancha.

