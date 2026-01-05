El misterio de Mateusz Bogusz en Cruz Azul: su regreso podría cambiarlo todo en el Clausura 2026

Tras una semana de ausencia que generó incertidumbre y especulaciones sobre su futuro, el mediocampista polaco Mateusz Bogusz pondrá fin a su “rebeldía” y se reportará este martes en las instalaciones de La Noria para reincorporarse a la pretemporada de Cruz Azul de cara al Clausura 2026.

Mateusz Bogusz / Simon Barber Ampliar

El jugador de 24 años, quien intentó forzar su salida del club al no presentarse desde el inicio de los trabajos el pasado 29 de diciembre, arribó a la Ciudad de México la tarde de este lunes. Fuentes cercanas al club indican que Bogusz sostendrá una reunión con la directiva cementera para aclarar su situación, pero no escapará a una sanción interna, probablemente de carácter económico, por los siete días de inasistencia injustificada.

Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, había mantenido al polaco en sus planes para el torneo, a pesar de su bajo rendimiento en el último año con apenas un gol y una asistencia en el Apertura 2025. La directiva optó por manejar el caso de forma interna, descartando acciones legales ante la FIFA, y apostando por una resolución que permita al equipo enfocarse en el debut liguero ante León el próximo sábado 10 de enero.

Mateusz Bogusz y Willer Ditta / Manuel Velasquez Ampliar

Aunque Bogusz presionó para un traspaso, recordando casos similares como el de Giorgos Giakoumakis, la falta de ofertas concretas que cubran la inversión inicial de más de 8 millones de dólares lo obligó a regresar. Si no llega una propuesta atractiva en los próximos días, el europeo permanecerá en La Máquina al menos hasta el verano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alan Mozo deja a Chivas y es nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026 de la Liga MX