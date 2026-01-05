Alan Mozo deja a Chivas y es nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026 de la Liga MX

En un movimiento que marca el fin de una etapa para uno de los laterales más carismáticos del fútbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara anunció la salida oficial de Alan Mozo, quien inmediatamente fue presentado por los Tuzos del Pachuca como su nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Chivas se despidió del jugador de 28 años con un emotivo mensaje en redes sociales.

Alan Mozo / Jam Media Ampliar

“Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto”. Mozo, quien llegó al Rebaño en el Apertura 2022 proveniente de Pumas, disputó más de 100 partidos con el club tapatío, contribuyendo con goles clave y asistencias, aunque no logró conquistar un título.

La operación se concretó en calidad de préstamo por un año con opción de compra, permitiendo a Guadalajara liberar masa salarial, uno de los aspectos clave dado el alto sueldo del defensor, y avanzar en su reestructuración bajo la dirección de Gabriel Milito, quien no contemplaba al jugador en sus planes.

Chivas despide a Alan Mozo Ampliar

Esta salida se suma a otras bajas recientes en el plantel rojiblanco, como las de Chicharito Hernández y Cade Cowell. Por su parte, Pachuca dio la bienvenida a Mozo con una creativa presentación alusiva al Día de Reyes, caracterizándolo como uno de los magos que “sigue la estrella”. El lateral derecho llega para reforzar la banda, ocupando el hueco dejado por Luis ‘Chaka’ Rodríguez, y se une a otros refuerzos como el regreso de Salomón Rondón.

Bajo las órdenes de Esteban Solari, Alan Mozo buscará recuperar continuidad tras una lesión que lo limitó en el Apertura 2025. Este traspaso no solo representa un nuevo capítulo en la carrera de Mozo, su tercer equipo en Primera División tras Pumas y Chivas, sino que añade picante al arranque del Clausura 2026: Pachuca debutará precisamente visitando al Guadalajara en el Estadio Akron, donde el exrojiblanco podría enfrentar a su antiguo club desde la Jornada 1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga Mx: Salomón Rondón regresa a Pachuca tras su paso por Real Oviedo de cara al Clausura 2026