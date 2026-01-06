Mateusz Bogusz podría salir de Cruz Azul: Houston Dynamo lanza oferta en el mercado invernal

La pretemporada de Cruz Azul rumbo al Clausura 2026 ha estado marcada por la incertidumbre alrededor de Mateusz Bogusz. El mediocampista polaco, quien llegó a La Máquina en enero de 2025 procedente de LAFC por una cifra cercana a los 9 millones de dólares, se ausentó varios días de los entrenamientos sin justificación, generando polémica y especulaciones sobre su deseo de salir del club. Bogusz incluso entrenó en Polonia mientras el equipo trabajaba en La Noria, un acto que la directiva celeste manejó de manera interna, pero que no pasó desapercibido.

Mateusz Bogusz. / Hector Vivas Ampliar

Sin embargo, este martes, el panorama cambió con la llegada de una oferta formal. Y es que el Houston Dynamo de la MLS ha presentado una propuesta oficial por el jugador de 24 años, con la intención de incorporarlo como jugador franquicia, lo que le permitiría un salario por encima del tope salarial de la liga estadounidense. Las negociaciones están en curso, aunque fuentes indican que la oferta inicial no satisface del todo las expectativas económicas de Cruz Azul, que valora al polaco por encima de su tasación actual en Transfermarkt que ronda los 6 a 7.5 millones de euros.

Bogusz, con contrato vigente hasta diciembre de 2026 con opción de extensión, ha tenido un paso irregular por el fútbol mexicano: 39 partidos, solo 3 goles y 7 asistencias. Su rendimiento no ha convencido del todo, y su ausencia reciente complicó incluso el registro de nuevos extranjeros, como el de Miguel Borja. El regreso del polaco a México para reportar con el equipo parecía indicar que se quedaría, pero esta oferta del Houston Dynamo, equipo que busca reforzarse con un perfil creativo y conocido en la MLS, donde brilló con LAFC podría dar un giro y volver a la liga estadounidense.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Desde el punto de vista deportivo, la salida de Mateusz Bogusz liberaría un cupo de extranjero y recursos económicos para Cruz Azul, que bajo la dirección de Nicolás Larcamón busca estabilizar un plantel ambicioso pero con altibajos. No sería una pérdida irreparable, considerando que el jugador no ha sido titular indiscutible. Para Houston, en cambio, representaría un golpe de mercado: recuperar a un talento probado en su liga, con proyección europea y experiencia internacional.

Queda por ver si las partes llegan a un acuerdo. Si la oferta se mejora, podríamos estar ante el cierre de un capítulo controvertido en La Noria. Cruz Azul no tiene prisa por vender barato, pero el mensaje es claro: nadie es indispensable. El mercado de invierno sigue en movimiento, y este fichaje podría definir el rumbo celeste en el Clausura 2026.

