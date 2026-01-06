Nacho Rivero deja Cruz Azul y regresa a Xolos: fin de una era celeste en la Liga MX

En un movimiento que ha sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX, Ignacio Rivero, capitán de Cruz Azul y uno de los últimos sobrevivientes de la histórica novena estrella de Cruz Azul, dejará La Máquina para regresar a los Xolos de Tijuana, el club que lo trajo al fútbol mexicano en 2018.

Esta operación que ha sorprendido a la afición celeste responde principalmente a la necesidad de Cruz Azul de liberar una plaza de No Formado en México para inscribir a nuevos refuerzos extranjeros, como el colombiano Miguel Borjay Agustín Palavecino. Rivero, con contrato vigente hasta junio de 2026, habría solicitado su salida atraído por una oferta más larga del equipo fronterizo, donde será dirigido por su compatriota Sebastián “Loco” Abreu.

Nacho Rivero llegó a Cruz Azul en el verano de 2020, procedente precisamente de Xolos, en un préstamo que se convirtió en compra definitiva. En más de cinco años con los celestes, disputó cientos de partidos, se consolidó como líder indiscutible, portó el gafete de capitán y fue pieza clave en la conquista de la Liga MX (Guardianes 2021), Campeón de Campeones, Supercopa y otros títulos recientes. Su polivalencia, entrega y garra lo convirtieron en ídolo de la afición, que hoy lamenta su partida con mensajes de gratitud en redes sociales.

Para Xolos de Tijuana, el regreso de Nacho Rivero representa un refuerzo de experiencia y jerarquía, ideal para el proyecto de Sebastián Abreu en un equipo que busca estabilidad en el Clausura 2026. Para Cruz Azul, en cambio, marca el fin de una era: con su salida, junto a la de otros referentes como Lorenzo Faravelli rumbo a Necaxa, La Máquina acelera una renovación profunda bajo la dirección de Nicolás Larcamón e Iván Alonso.

