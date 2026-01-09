Martín Anselmi quiere llevarse a dos figuras de Cruz Azul al Botafogo

El técnico argentino, quien dejó a Cruz Azul tras un paso irregular, tuvo un breve y accidentado episodio en Porto y ahora comanda el proyecto del Botafogo, campeón reciente del Brasileirao, no ha perdido el tiempo: de acuerdo con información del medio brasileño O Globo, el DT ya habría recomendado expresamente a la directiva carioca la contratación de dos piezas clave del actual plantel celeste.

Se trata del defensor colombiano Willer Ditta y el argentino Rodolfo Rotondi. Y es que este interés por ambos elementos no es ninguna sorpresa. Anselmi siempre ha sido un entrenador de confianza ciega en sus jugadores conocidos. Lo vimos en Independiente del Valle, lo repitió al llegar a Cruz Azul pidiendo a varios de sus ex dirigidos, y ahora, apenas semanas después de instalarse en Río de Janeiro, repite la jugada: quiere reconstruir su idea de juego con elementos que ya domina a la perfección.

Willer Ditta, baluarte en la zaga durante la gestión Anselmi en La Noria, encajaría como anillo al dedo en el esquema de tres centrales con carrileros que el argentino suele emplear. Su salida, valorada en torno a los 5.5 millones de dólares, sería un golpe duro para la defensa celeste.

Por su parte, Rodolfo Rotondi, cotizado en unos 3 millones de dólares, aporta desborde por izquierda, sacrificio defensivo y versatilidad en ataque; cualidades que Martín Anselmi valora mucho en sus carrileros. Su posible marcha complicaría aún más el rompecabezas de extranjeros en Cruz Azul, que ya navega al límite del reglamento de la Liga MX con 10 jugadores no formados en México tras la llegada de Miguel Borja.

El detalle más incómodo para la afición cementera es el siguiente: mientras Cruz Azul busca estabilidad y continuidad después de años de inestabilidad, su ex entrenador parece decidido a seguir saqueando el plantel que él mismo ayudó a construir. Es legítimo que Martín Anselmi busque lo mejor para su nuevo proyecto en Botafogo, pero también es válido preguntarse si la directiva celeste está preparada para decir “no” a ofertas que, aunque millonarias, podrían debilitar seriamente al equipo justo cuando parece estar encontrando rumbo.

Por ahora, todo está en etapa de sondeos y recomendaciones. Botafogo, además, enfrenta una sanción de la FIFA que le impide registrar nuevos jugadores aunque ya negocia una salida, lo que podría frenar o retrasar las operaciones.

