Cruz Azul analiza ceder a una de sus promesas a Necaxa ante la falta de minutos en el Clausura 2026

En el ajetreado mercado de invierno de la Liga MX, previo al Clausura 2026, uno de los nombres que genera más expectativa es el de Amaury Morales, el joven mediocampista ofensivo de Cruz Azul. A sus 20 años, este canterano celeste, nacido en 2005, ha mostrado destellos de calidad que lo posicionan como una de las promesas más brillantes del fútbol mexicano. Sin embargo, la falta de minutos en el primer equipo lo ha colocado en el centro de los rumores: todo apunta a que tiene amplias posibilidades de ser cedido a préstamo al Necaxa, donde podría acompañar a Lorenzo Faravelli, quien ya está en Aguascalientes cerrando su incorporación.

De acuerdo con información del reportero David Espinoza de Fox Sports, Amaury Morales busca continuidad y minutos de juego, algo que no ha logrado consolidar plenamente en La Máquina bajo la dirección de Nicolás Larcamón. A pesar de haber sumado apariciones recientes y de ser considerado una joya de la cantera de Cruz Azul, la competencia en el mediocampo cementero es feroz, y el club parece dispuesto a liberar plazas para reorganizar su plantel.

Es así que, Necaxa emerge como un destino ideal. Los Rayos, bajo el mando de Martín Varini, están armando un proyecto ambicioso para el Clausura 2026. Incorporar a Amaury Morales en calidad de préstamo no solo fortalecería su mediocampo creativo, sino que le daría al joven la plataforma perfecta para explotar su talento: visión de juego, zurda educada y capacidad para desequilibrar en el último tercio.

Si el fichaje llegara a concretarse, sería un ganar–ganar: para Cruz Azul, preservar el porcentaje del jugador y permitir su maduración; para Necaxa, sumar calidad joven a un equipo en ascenso; y, sobre todo, para Amaury Morales, una oportunidad de jugar regularmente y evitar el estancamiento. En el fútbol mexicano, donde las promesas jóvenes a menudo se diluyen por falta de rodaje, decisiones como esta son clave para forjar estrellas.

