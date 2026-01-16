Pachuca vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026 Liga MX

El Estadio Hidalgo se prepara para ser testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 3 del Clausura 2026. Este domingo, los Tuzos del Pachuca reciben al América en un choque que llega cargado de urgencias, especialmente para las Águilas.

André Jardine y su plantilla atraviesan el peor arranque de torneo en toda su era en Coapa: un punto de seis posibles, cero goles anotados y dos partidos sin victoria, empate en la Jornada 1 y derrota ante Atlético de San Luis en la doble fecha. El tricampeón reciente luce irreconocible en ataque y ya acumula críticas por la falta de ideas y contundencia. El margen de error se agotó: una derrota en Hidalgo podría significar un inicio catastrófico que complique seriamente el camino hacia la Liguilla en un torneo comprimido por el Mundial 2026.

Por el lado de los Tuzos, el panorama es más alentador. Con tres unidades en la bolsa, tras la victoria 2-1 sobre León en la última jornada, Pachuca llega con confianza y un factor clave: su casa. Históricamente, el Estadio Hidalgo ha sido una pesadilla para el América; los azulcremas rara vez sacan puntos fáciles en la Bella Airosa, donde la presión de la afición y el estilo intenso de los locales suelen pesar.

El último antecedente oficial favorece ligeramente a las Águilas con una victoria 2-0 en el Apertura 2025, con goles de Lichnovsky y Saint-Maximin, pero en el Hidalgo la historia es distinta. Pachuca sabe hacer daño en transiciones rápidas y cuenta con un plantel equilibrado que puede explotar los espacios que deje una defensa americanista aún sin encontrar solidez.

Otro punto a seguir es el regreso de Henry Martín. El capitán azulcrema volvió a entrenar y podría ser titular o entrar de cambio, lo que representaría un respiro importante para un ataque que necesita goles ya. Este Pachuca contra América no es un partido más: es una prueba de carácter para las Águilas y una gran oportunidad para los Tuzos de meterse de lleno en la pelea alta desde temprano.

