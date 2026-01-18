Cruz Azul concreta triunfo sufrido ante Puebla dentro del Estadio Cuauhtémoc

En un duelo atípico disputado en el Estadio Cuauhtémoc —donde La Máquina fungió como local administrativo y La Franja como dueño de casa—, Cruz Azul se llevó una victoria sufrida pero valiosa por la mínima diferencia ante el Puebla. El único gol del partido lo anotó José Paradela al minuto 78’, suficiente para que los celestes sumaran tres puntos clave y escalaran posiciones en la tabla general del Clausura 2026.

El partido comenzó con un golpe duro para el Puebla: apenas al minuto 11, Fernando Monárrez vio la tarjeta roja directa, dejando a La Franja con 10 hombres por casi todo el encuentro. A partir de ahí, Cruz Azul tomó el control del balón y del ritmo, aunque le costó generar peligro real en el arco rival. La Máquina mostró paciencia, pero el primer tiempo terminó sin goles, con escasas llegadas claras y un juego algo lento que muchos calificaron de “somnífero”.

José Paradela gol vs Puebla fecha 3 Clausura 2026 Ampliar

En la segunda mitad, los celestes intensificaron sus intentos. Paradela, quien ya había sido clave en la victoria anterior ante Atlas, apareció en el momento justo: al 78′, tras una jugada elaborada y varios rebotes, el mediocampista definió con precisión para romper el cero y desatar la euforia cementera.

El drama llegó en el cierre. En tiempo de compensación (alrededor del minuto 93), el árbitro señaló penal a favor del Puebla por una posible falta sobre un jugador de La Franja, pero tras revisión en el VAR, la decisión se revocó. El Puebla protestó, pero nada cambió: Cruz Azul se salvó y se llevó el triunfo.

Nueva victoria Celeste en Puebla 💙



¡Daleeee, Máquina Cementera! 🚂 pic.twitter.com/vM4w26c84R — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 18, 2026

Con este resultado, La Máquina suma su segunda victoria en el torneo (tras el 2-0 ante Atlas), llega a 6 puntos y se posiciona entre los punteros del Clausura 2026, justo antes del parón por fecha FIFA. Puebla, por su parte, se queda con 3 unidades y sigue en la zona baja, acumulando una nueva derrota que aumenta la presión sobre el equipo. Un partido de pocos goles, pero de mucha intensidad y polémica en el final.