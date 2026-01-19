América vive su peor arranque ofensivo en torneos cortos en la era de André Jardine / Hector Vivas

Después de tres jornadas del Clausura 2026, América encabeza la lista como una de las peores ofensivas del campeonato, ya que después de 270 minutos disputados de manera oficial, no han realizado ningún gol.

Jonathan Dos Santos / Jam Media Ampliar

Ante Xolos y Pachuca igualaron sin anotaciones y en la fecha dos perdieron 2-0 como locales contra el Atlético de San Luis. Esta situación ha impuesto un nuevo récord a André Jardine: el peor arranque ofensivo en la historia del club desde que se implementaron los torneos cortos en 1996.

La peor marca (hasta ahora) se había registrado en 2001, cuando dirigía Alfio Basile en el torneo Invernal. En la primera fecha empataron sin anotaciones contra Pachuca; para la jornada dos cayeron ante Tigres y en la tercera igualaron 1-1 frente a Irapuato.

André Jardine / Hector Vivas Ampliar

En ese torneo, América fue eliminado de la liguilla, quedándose en el noveno puesto de la clasificación con seis victorias, seis empates y seis derrotas. Al final, generaron 21 goles a favor y 21 goles en contra. Curiosamente, en ese torneo la final fue entre Tigres y Pachuca, quedándose el campeonato los Tuzos.

Por ahora, las Águilas del América están en el puesto 15 de la clasificación, con dos empates y una derrota, apenas dos puntos, dos goles en contra y cero goles a favor.

