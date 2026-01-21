América alista un fichaje histórico: el regreso que ilusiona a Coapa para 2026

El América no se conforma con el presente. Mientras el equipo busca consolidar su proyecto en el Clausura 2026 y mantener la hegemonía en la Liga MX, la directiva azulcrema ya tiene la mirada puesta en el siguiente gran ciclo: el Apertura 2026. Y el nombre que resuena con fuerza en Coapa es uno que hace vibrar a la afición: Raúl Alonso Jiménez.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, las Águilas planean hacer un movimiento estratégico para convencer al ‘Lobo’ de regresar a casa una vez que expire su vínculo con el Fulham en junio de 2026. El delantero mexicano, formado en las fuerzas básicas americanistas y uno de los futbolistas más exitosos del país en Europa, estaría en la recta final de su aventura en la Premier League.

A sus 34 años, Raúl Jiménez ha dejado claro en múltiples entrevistas que el América siempre ha sido prioridad en su corazón. “Volver al América está dentro de mis planes, espero que se dé, yo estaría muy feliz”, ha declarado en el pasado, incluso priorizándolo por encima de otras ofertas. Ahora, con el Mundial 2026 como probable último gran torneo con la Selección Mexicana, el escenario parece ideal para un cierre de carrera emotivo y simbólico: regresar al Nido, donde debutó profesionalmente y conquistó títulos, para aportar experiencia, gol y liderazgo en un plantel que aspira a seguir dominando.

La operación no sería sencilla, ya que el Lobo Mexicano aún tiene valor en el mercado inglés y ha mostrado buen nivel en el Fulham, pero el América cuenta con varios factores a su favor: la conexión sentimental del jugador, la posibilidad de llegar como agente libre sin costo de traspaso y la necesidad de un delantero de jerarquía para complementar a sus figuras actuales. Además, reportes indican que ya ha habido acercamientos preliminares y que el entorno del futbolista ve con buenos ojos un retorno a México por motivos familiares y personales.

Si se concreta, sería uno de los regresos más icónicos en la historia reciente del fútbol mexicano: el canterano pródigo volviendo para levantar una afición que nunca dejó de corear su nombre. El América no solo busca títulos, busca también historia. Y Raúl Jiménez podría ser la pieza que complete un rompecabezas perfecto.

