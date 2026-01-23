Barcelona vs Real Oviedo: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 21 de LaLiga / Juan Manuel Serrano Arce

Jornada 21 en La Liga de España y en W Deportes te llevamos el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Oviedo.

Barcelona vs Real Oviedo

Por un lado, el conjunto blaugrana viene de perder el fin de semana pasado frente a la Real Sociedad y acortó su ventaja como líder de la competencia sobre el Real Madrid. En este momento, hay un solo punto de diferencia entre el primer lugar y el segundo a falta de toda la segunda vuelta, por lo que un triunfo es muy importante para los dirigidos por Hansi Flick.

Del otro lado, el Real Oviedo está viviendo un pésimo momento en la temporada. Actualmente, están ubicados en el fondo de la tabla general con 13 puntos y están urgidos de victorias para salir de la zona del descenso. Sin embargo, la peor noticia es que acumulan 13 partidos consecutivos sin ganar, ya que la última vez que consiguieron un triunfo fue el 30 de septiembre de 2025.

Barcelona

Quédate a vivir la pasión de La Liga de España. Desde el Camp Nou, Barcelona vs Real Oviedo, completamente en vivo a través de W Deportes.

BARCELONA VS REAL OVIEDO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER