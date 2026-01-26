Carlos Hermosillo cuenta su lucha contra el cáncer de tiroides y su sorprendente recuperación

Carlos Hermosillo, el goleador histórico de Cruz Azul y uno de los delanteros más letales que ha dado el fútbol mexicano, nos ha recordado una vez más que la grandeza no solo se mide en goles, títulos o récords. Se mide también en la capacidad de enfrentar lo inevitable con honestidad y dignidad. En una entrevista reciente, el exatacante abrió su corazón y compartió un capítulo doloroso de su vida: el diagnóstico de cáncer de tiroides en plena pandemia de COVID-19. Las palabras del médico aún resuenan con crudeza: “No se puede hacer nada”.

Carlos Hermosillo con la Selección Mexicana / Neal Simpson - EMPICS Ampliar

La frase llegó en un contexto casi surrealista: quirófanos ocupados por la emergencia sanitaria, esperas de mes y medio, y la palabra “cáncer” cayendo como un balde de agua fría. “Oyes ‘cáncer’ y ya piensas que te vas a morir”, confesó. Muchos de nosotros hemos sentido o temido ese momento; pocos lo narran con la entereza que él mostró.

Pero la historia no termina ahí. En lugar de rendirse ante la impotencia del sistema médico saturado, Hermosillo tomó las riendas. Buscó alternativas, siguió consejos de una entrenadora que le recomendó un detox radical, alimentación saludable basada en productos de la tierra y un cambio de hábitos profundo.

Meses después, cuando finalmente entró al quirófano, los médicos se encontraron con una sorpresa: no había rastro del cáncer. “La gente no entiende que es pura energía, de la tierra”, dijo él, con esa mezcla de sencillez y convicción que siempre lo ha caracterizado.

Carlos Hermosillo / Taylor Hill Ampliar

Hoy, Carlos Hermosillo sigue activo en los medios de comunicación, camina, corre y entrena diariamente porque un doctor le dijo que no puede parar. Su corazón literal y figurado sigue latiendo fuerte. Su testimonio no es solo una anécdota personal; es un mensaje poderoso para miles de mexicanos que enfrentan enfermedades graves, para quienes esperan turnos imposibles o que sienten que “no se puede hacer nada”.

En el fútbol, Hermosillo nos enseñó a rematar con precisión y a no bajar la cabeza ante la adversidad. Fuera de la cancha, nos enseña algo aún más valioso: que ante el cáncer o cualquier enfermedad grave, la actitud, la información, el apoyo y la acción temprana pueden cambiar el rumbo. Su caso resalta la importancia de la detección oportuna, de cuidar el cuerpo y de nunca dejar de buscar opciones, incluso cuando todo parece cerrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Hermosillo destroza al América por su mal arranque en el Clausura 2026