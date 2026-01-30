Atlético San Luis vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

Continúa la actividad de la jornada cuatro del Clausura 2026 con un duelo que involucra a los equipos que han tenido mejor rendimiento en la campaña. Se trata del choque entre el Atlético de San Luis y su similar de Chivas, compromiso que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, dentro de la Liga MX.

El equipo de Chivas pertenece a un selecto grupo de instituciones del actual certamen en donde no han perdido ni un solo encuentro, como es el caso de Toluca, Pumas y Xolos de Tijuana. Sin embargo, el Rebaño Sagrado se mantiene en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026.

De los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, el equipo de Chivas tiene tres victorias y Atlético de San Luis dos. Además, el Rebaño, en las últimas dos ocasiones que visitó San Luis Potosí, se encontró con una victoria y una derrota.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este compromiso con tres victorias de manera consecutiva. Sus víctimas han sido Pachuca, Querétaro y Bravos de Juárez.

Mientras que los potosinos tienen una victoria, un empate y una derrota, empezando con el pie izquierdo como locales contra Tigres, después le ganaron al América y vienen de empatar por un tanto contra los Xolos.

