Cristiano Ronaldo en la mira de la MLS; ¡Saldría del Al Nassr!

Cristiano Ronaldo podría salir de Al-Nassr este verano y la MLS aparece como uno de los destinos más mencionados. Ronaldo no fue convocado ni jugó el último partido de Al-Nassr contra Al-Riyadh, en victoria 1-0, lo que se interpreta como una especie de “huelga” o protesta.

Le habría causado molestia la gestión del Public Investment Fund, dueño de Al-Nassr y otros clubes saudíes. Se queja de que no le dan el mismo respaldo financiero que a Al-Hilal. Su contrato va hasta 2027, pero incluye una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros que se activaría en verano, permitiéndole salir si un club paga esa cantidad.

Cristiano Ronaldo se niega jugar con el Al-Nassr por conflicto interno / Yasser Bakhsh Ampliar

La MLS es una opción real y atractiva para él, misma que podría tomar, o incluso coincidir en algún momento con Lionel Messi en Inter Miami, lo que sería un bombazo histórico para la liga estadounidense.Cabe señalar que a sus casi 41 años, busca un proyecto donde siga siendo protagonista, gane bien y tenga visibilidad global.

Además, su regreso a Europa, en clubes como: Manchester United, Arsenal, Chelsea u otros grandes reorganizarían su proyecto por traerlo a como dé lugar.

Cristiano Ronaldo / Abdullah Ahmed Ampliar

Sin embargo, no hay nada confirmado, aunque los rumores son serios y muy recientes. Si se confirma su salida de Al-Nassr en verano, la MLS tiene muchas chances de ser su próximo destino.